Hüfingen Geselligkeit und Spaß stehen im Vordergrund

Auf den ersten Festtag stimmten die Hardegger, eine Formation der einheimischen Musikkapelle, ein. Das Kunterbunt-Turnier startete. Dort beflügelten gegen Turnierende die beiden Mundelfinger Portugiesen Monica und Nuno Leite die Stimmung. Vor dem Finalspiel gegen England sangen sie zur Nationalhymne ihres Heimatlandes mit und beflügelten den internationalen Charakter der Veranstaltung. Am Ende landete das kleine Land der iberischen Halbinsel auf dem zweiten Platz. Sieger England feierte im Aubachstadion wohl einen seiner größten internationalen Triumphe seit dem WM-Gewinn 1966.

Ballonflug und Tennis mit 14 Teams

Ein Highlight am Abend war nebst dem ersten Ballonflug die Premiere des Fußball-Tennis, an dem sich 14 Teams beteiligten. Am zweiten Pfingstfesttag griff auch die Tennisabteilung ins Geschehen ein und machte im besten Sinne für sich Werbung.