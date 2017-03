Hüfingen Genossen warten aufs Grillfest

Eines der Lieblingsprojekte von Ex-Bürgermeister Anton Knapp in dessen letzter Amtszeit war der Ausbau des Römerbads zum Erlebnispark Brigobannis. Grundsätzlich waren alle Gemeinderäte stolz darauf, dass die alten Römer mit einer Badeanstalt ihre Spuren am Bregufer hinterlassen haben – aber die Kosten stuften die Kritiker als viel zu hoch ein. So entschlossen sich die Genossen, ihrem Rathauschef zur Seite zu springen und den Platz bei dem Besucherpavillon und die an ein Amphitheater erinnernden Steinstufen selbst zu pflastern – schließlich ist die SPD ja eine Arbeiterpartei.

Als Justizminister Guido Wolf (CDU) vor Kurzem als Landes-Cheftouristiker einen Förderbescheid für den Bau einer Brücke beim Römerbad überbrachte, da verspätete er sich um ein paar Minuten. SPD-Gemeinderätin Kerstin Skodell erzählte in der Wartezeit von dem sozialdemokratischen Arbeitseinsatz, unter den Zuhörern auch Knapps Nachfolger Michael Kollmeier. Hüfingens SPD-Frontfrau ließ nicht unerwähnt, dass Knapp seiner Einladung zu einem Grillfest als Dankeschön für die Landschaftsgärtner-Tätigkeit seiner Parteifreunde bis heute nicht nachgekommen sei.

Da wurde Kollmeier, ganz sparsamer Kassenwart seiner Kommune, sofort hellhörig. Mit einem Lachen im Gesicht wollte er wissen, ob Knapp die Einladung als Bürgermeister ausgesprochen habe – dann müsse ja er als Nachfolger für sie gerade stehen (und aus der Stadtkasse bezahlen) – oder als Privatmann. Als Privatmann versicherte Skodell und das Grillfest sei nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Vielleicht wird Kollmeier ja auch eingeladen. Dann gibt’s eine Rote für den Schwarzen.