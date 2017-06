Hüfingen/Geisingen Schwerer Unfall: Lkw kracht in Gegenverkehr

Der LKW war in Richtung Geisingen unterwegs, als der 37-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine Golf-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte den Crash aber nicht mehr verhindern. Der Wagen der 50-Jährigen krachte in den Lkw und prallte anschließend in die Leitplanken. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der LKW brach durch die Leitplanken und kippte an der Böschung um. Zur Bergung von Lastwagen und Ladung wurde die B 31 voll gesperrt. Der LKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein alarmierter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 180.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang an die Verkehrspolizei in Zimmern o.R., Telefon 0741/348790.