Hüfingen Gebhard Welte als neuer Narrenvater in Amt und Würden

Reichlich Lob erhielt die Zunft von Ortsvorsteher Michael Jerg. Erfreut nahm dieser das optimierte Konzept zu Kenntnis, das in den vergangenen Jahren den Zunftbällen zu einem so nicht erwarteten Revival verhalf. Eine voll besetzte Aubachhalle bezeichnetet er als Resultat des Engagements in Vorstand und Elferrat.

Die ersten Termine für die kommende närrische Saison stehen fest. Der Narrenverein Kehrwieder Mundelfingen nimmt vom 3. bis 5. Februar 2017 am großen Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung in Unterkirnach teil. Am 18. Februar wirkt er beim 40. Geburtstag der Narrenzunft Blauer Stein Riedöschingen mit. Der Festumzug zum Jubiläumstreffen in Friedenweiler steht am Sonntag, 19. Februar, auf dem Programm. Die Fasnet im Ort zwischen dem 23. und 28. Februar 2017 beginnt am Vorabend des Schmotzige Dunschdig mit einer Narrenmesse.