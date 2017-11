Hüfingen Ganz besonderer Hüfinger Moment

Hüfingen. Der Band dokumentiert die Ausstellung der aus Hüfingen stammenden Künstlerin Eva Rosenstiel in ihrem Geburtshaus, dem markanten Hüfinger Kaufmannshaus "Nober", im vergangenen Jahr.

Mit beeindruckenden Installationen in den ehemaligen Wohnräumen nahm die Künstlerin in der Ausstellung vom Landratsamt "Künstler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis 2016" Bezug auf den besonderen Stil ihres Elternhauses und ihre Kindheit, die sie hier erlebte. In dem Buch geben die meisterhaften Fotografien von Bernhard Strauss mit den begleitenden Texten von Herbert M. Hurka die Eindrücke dieser Ausstellung wieder.

"Die Kunst lehrt uns sehen, fordert heraus, entwirft neue Denkmuster und Verhaltensweisen", erklärte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. "Baden-Württemberg ist ein Land mit hohem Kulturreichtum, diese Kultur hat eine wichtige Funktion, denn sie ist ein verbindendes Element für alle Teile unserer Gesellschaft. Deshalb sollte sie überall, auch im ländlichen Raum, den Bürgern zur Verfügung stehen", fordert Schäfer. In Hüfingen sei dies mit den vielen Kunstschaffenden, Museen und Kulturveranstaltungen bestens gelungen. Als Geschenk an die Stadt überreichte sie ein dreiteiliges Musterbild von Eva Rosenstiel mit dem Titel "Musterbuch I" als Dauerleihgabe, das im Rathaus für jeden sichtbar platziert wird.