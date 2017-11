Hüfingen Fußballplatz wird zur Hundetoilette

Hüfingen (guy). Besonders begehrt ist der Abschnitt auch bei Hundebesitzern. Auf der Straße Unter Wieden geht es vorbei am Platz, raus auf die Felder und entlang der Breg wieder zurück zum Vereinsheim des Fußballklubs Hüfingen.

Was jedoch nicht sehr beliebt ist, sind die Häufchen, die die Hunde auf Weg, Wiese und sogar auf dem Fußballplatz zurücklassen. Und das werden offensichtlich immer mehr. "Es gibt sicher auch Halter, die sich darum kümmern, dass das weggeräumt wird. Aber beim FC wird das zur Plage", sagte SPD-Stadtrat Sigmund Vögtle in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Er ist beim FC als Platzwart tätig. Am Sonntag, 5. November, habe man vor einem Heimspiel zuerst elf Hundehaufen vom Feld entfernen müssen. "Ein Riesenärgernis", so Vögtle. Ein weiterer Punkt sei die Leinenpflicht, die rund um den Platz ebenfalls kaum beachtet werde.

Dabei befindet sich in unmittelbarer Nähe sogar eine Hundetoilette. Entlang des Wegs an der Unter-Wieden-Brücke ist ein entsprechender Behälter aufgebaut, mit Mülleimer und einem Spender für die notwendigen Plastikbeutel. Die Toilette werde jedoch kaum in Anspruch genommen.