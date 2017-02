Hüfingen Fürstenberger verlegen Fasnet nach Hamburg

Ein qualitativ hochwertiges, russisches Chaosorchester eröffnete den Ballabend. Dirigent – wie könnte es anders sein – war Matthias Mayer. Was die Musiker spielten, war allererste Sahne und in heiterer Form vorgetragen wohl noch anstrengender als im Original. Dem Publikum gefiel der Auftritt, bei dem die Musiker, hinter denen sich die Original Fürstenberger Musikanten verbargen, die Ouvertüre von Franz von Suppés "Richter und Bauer" und Mary Hopkins "Those were the days" zu Gehör brachten.

Die Vorsitzende Martina Limberger begrüßte das gut gelaunte Narrenvolk, später war sie in diversen anderen Aufführungen selbst in Aktion. Unverwechselbar in seiner Moderation war Andreas Mayer, der sich einmal mehr als Chamäleon wohlfühlte und in unterschiedlichsten Rollen die Programmpunkte ankündigte.

Attraktionen gab es bei diesem bunten Abend zuhauf. So mischen traditionell die Narrenväter mit. Eine weibliche Truppe von Penner Singers begeisterte mit ihrem Gesang, und das Damenballett entzückte mit laszivem Tanz.