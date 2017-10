Hüfingen Für Lisa Mayer erfüllt sich ein Traum

"Für mich ist es wichtig, dass die Kinder die Natur und Tiere kennenlernen und lernen, Verantwortung für diese zu übernehmen", betont Lisa Mayer. Bereits während ihres Studiums prägte sie die erzieherische Arbeit mit Natur und Tieren. "In der Schweiz absolvierte ich ein viermonatiges Praktikum in einem Bauernhofkindergarten. Diese Erfahrungen, sowie meine Praktika, welche ich unter anderem in einer katholischen Einrichtung sowie in einem Montessori-Kindergarten gemacht habe, haben mich sehr beeinflusst", erzählt Lisa Mayer. "Ich finde es toll, dass die Kinder hier so in der Natur und nah an der Landwirtschaft aufwachsen. Hier bietet sich unter anderem die Möglichkeit, den Kindern vieles über die Natur und vor allem das Zusammenleben mit dieser beizubringen."

So wurde unter anderem die bereits gepflegte Freundschaft mit den Sumpfohrener Landwirtschaftsbetrieben vertieft und neue Projekte gestartet. Äpfel, die nicht mehr genießbar sind, wurden gemeinsam aufgesammelt und zum Biohof Batsching-Lemesle gebracht, um sie an die Schweine zu verfüttern. Die Kinder lernten auch unterschiedliche Getreidesorten kennen und wurden vom Hof Schwörer-Wolf mit Getreide unterstützt.

"Des Weiteren waren wir vergangenen Woche in Behla im Wald bei der Florianshütte. Dort lernten die Kinder Pflanzen, Tiere und Bäume kennen", erklärt die neue Leiterin. Mit selbst mitgebrachten Schnitzmessern wurden dann voller Motivation Stöcke geschnitzt. Der Fokus lag auf dem Umgang mit Werkzeugen und scharfen Gegenständen. So lernten die Jungen und Mädchen, achtsam zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Mit den Stöcken wurde dann auch Stockbrot gemacht. Förster Peter Marx hat den Kindergarten ebenfalls besucht und eine Waldführung mit den Kindern unternommen, so Lisa Mayer.

Nach dem ersten Monat in der Einrichtung hat sich Lisa Mayer bereits gut eingelebt. Der Empfang in Sumpfohren war herzlich. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Kindern, Kollegen und Eltern", unterstreicht Lisa Mayer.

Der Kindergarten St. Silvester besteht seit 1973. Er ist in einem 2009 neu erbauten Gebäude untergebracht. Der Neubau entstand nach neuen, ökologischen Gesichtspunkten: Gruppenraum über zwei Etagen, Intensivraum, Ruheraum mit Schlafmöglichkeiten für zweijährigen Kinder, ­Barrierefreiheit beim Zugang zum und im Kindergarten, neue, kindgerecht gestaltete Außenanlage.