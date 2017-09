Hüfingen Für den Brunnen soll Geld sprudeln

"Lasst uns einen Brunnen bauen", lautete die Devise im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit "Auf der Baar" von dem Moment an, als Pfarrer Augustus Izekwe vom Hilferuf nach sauberem Trinkwasser in seiner nigerianischen Heimatgemeinde Akokwa berichtete.

Hüfingen. Eine ortsansässige Baufirma, die den Brunnen bohrt, war nach den erfolgreichen Voruntersuchungen schnell gefunden. Wie oft in solchen Situationen scheiterte das Projekt bislang an den Finanzen, die von einem Volumen von rund 13 500 Euro plus Kosten für einen Generator und eine Tauchpumpe ausgehen. Die Pfarrgemeinderäte beschäftigten sich intensiv damit und entschlossen sich, ein Hilfsprojekt zu initiieren, das den Brunnenbau ermöglicht und den Menschen in Augustus’ Heimatgemeinde dauerhaft keimfreies und sauberes Trinkwasser garantiert.

Nun berichtete Pfarrgemeinderätin Heike Erat von den ersten Aktionen und Aktivitäten, die ein neu gegründeter Arbeitskreis unter Leitung von Klemens Krause-Sittnick entwarf, um möglichst rasch das Spendenziel zu erreichen.