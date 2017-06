Hüfingen Führung durch die Kees-Ausstellung

Hüfingen. Zu einer Führung mit Kuratorin Ariane Faller-Budasz durch die aktuelle Ausstellung mit Werken der Künstler Peter und Stefan Kees lädt das Stadtmuseum für Kunst und Geschichte Hüfingen am Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr ein. Die Brüder Kees – geboren 1965 und 1968 in Bayreuth –, die bisher ihre künstlerischen Positionen getrennt voneinander entwickelt und ausgestellt haben, bringen ihre Arbeiten im Hüfinger Stadtmuseum erstmals in einen gemeinsamen Kontext.