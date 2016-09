Hüfingen Frischer Wind für den Spielplatz

Hüfingen-Sumpfohren. Ein Spielplatz ist ein Ort, an dem Kindheitserinnerungen entstehen, ein Ort, an den man sich gerne zurück erinnert. Die Schaukel, auf der man als Kind gemeinsam mit seinen Freunden schaukelte, der Sandkasten, in dem immer gebacken wurde, das Klettergerüst, von dem man eventuell auch mal heruntergefallen ist. Genau dieser Ort soll nun in Sumpfohren wieder zu dem werden, was er einmal war.