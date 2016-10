Hüfingen Feuertaufe für Bürgermeister im Gemeinderat

Längere Debatte um die Discounter-Werbetafel

Kollmeier wirkt entspannt. Hört zu, macht sich Notizen, nickt mal zustimmend oder legt den Kopf abwägend von rechts nach links. Gelegentlich rollt er den Stift in den Fingern, nimmt eine Denkerpose ein. Er vergisst nicht, zu erwähnen, dass für den Forstbericht nicht nur die Vortragenden gekommen sind, sondern das ganze Team. Der Forst ist wichtig.

Und zum ersten Mal bezieht Kollmeier Stellung: Während aus den Reihen der Stadträte mehrmals die Frage auftaucht, ob die Waldarbeiter einen neuen Waldtransporter wirklich benötigen. Er spricht sich klar dafür aus. Die Waldarbeiter, die bei Wind und Wetter draußen sind, bräuchten ein mobiles Einsatzgerät. Zumal jetzt schon auf private Transporter zurückgegriffen werde, die extra angemietet werden.

Die Herausforderung schlummert im Bebauungsplan Jakobswiese. Der erste Versprecher: Statt zweite Änderung der Jakobswiese macht Kollmeier die Jakobswiese zwei aus dem Tagesordnungspunkt. Merkt es. Verbessert sich ohne große Umstände. Gegen das Vorhaben von Lidl, die Filiale zu modernisieren, haben die Stadträte auch nichts. Doch die Vorschriften, welche Bestimmungen bei der Werbung zulässig sind, werden nachgereicht.

Die SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell kritisiert: Solche Änderungen müssten diskutiert werden und den Gemeinderäten im Vorfeld zur Verfügung gestellt und nicht erst in der Sitzung präsentiert werden. Auch wenn dort schon anderen Unternehmen größere Werbeflächen zugestanden worden wären, dann doch wohl auf Donaueschinger Gemarkung und nicht auf der Hüfinger Seite. Genosse Sigmund Vögtle vermutet gar, dass der Beschlussvorschlag von Lidl diktiert worden sei.

Normalerweise werden erst die Beiträge der Fraktionssprecher gehört und nachdem die CDU schon an der Reihe war, würde nun der Beitrag von Adolf Baumann für die FW/FDP/UWV folgen: Doch Kollmeier wirft eine Erklärung ein. Was für Lidl genehmigt werden soll, hätte der Konkurrenz-Discounter in der Nachbarschaft schon lange – und der liegt nun mal sehr wohl auf Hüfinger Gemarkung. Das veranlasst Adolf Baumann seinen Redebeitrag zu ändern: "Ich war der Meinung, dass wir nicht das machen müssen, was die Donaueschinger genehmigen. Aber nach den Ausführungen des Herrn Bürgermeisters muss ich sagen: Was wir schon gemacht haben, müssen wir auch jetzt gestatten."

Dass die Regelungen für die Werbung verspätet vorgelegt worden sind, liegt sehr wohl an der Verwaltung: In der Sitzungsvorlage war das nämlich gar nicht geregelt: "Das ist keine Erweiterung der Sitzungsvorlage, sondern eine Reglementierung", versucht es Stadtbaumeister Rafael Grimm mit einer Erklärung.

Das überzeugt die SPD-Fraktion wenig. Christine Harms-Höfler möchte sich alles mal vor Ort anschauen und Kerstin Skodell das Thema zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal diskutieren, und zwar grundlegend und nicht für ein Grundstück.

Doch bevor die Diskussion ins Endlose führt, zieht Kollmeier die Notbremse: "Es gibt zwei Anträge, über die wir abstimmen sollten". Zerknirschte Gesichter bei der SPD.

Vor allem nach der Abstimmung (8:10). Lediglich die komplette SPD-Fraktion, sowie aus den Reihen der CDU Markus Leichenauer, der ein Flickschusterwerk befürchtet, und Adolf Baumann wollen das Thema noch einmal diskutieren.

Es steht acht gegen zehn Stimmen. Lidl bekommt die Werbeflächen. Die Stimmung ist etwas getrübt, was noch an einzelnen Beiträgen und Einwürfen beim Fußverkehrscheck zu merken ist. Allerdings nicht ohne den dezenten Einwurf von Adolf Baumann nach 22.30 Uhr nicht mehr anzufangen.