Herbsthauptprobe in Sumpfohren: Aus einem Dachfenster des 17 Meter hohen Mellert-Gebäudes in der Dorfstraße dringt Rauch, so das Übungsszenario. Die Feuerwehr stellt die Löschwasserversorgung sicher. Atemschutzträger beginnen, in das Gebäude einzudringen, um die vom Feuer eingeschlossenen Verletzten über das mehrstöckige Treppenhaus zu retten. Etage um Etage fordert das beengte Treppenhaus beim Transport der Verletzten die höchste Aufmerksamkeit. Insgesamt zufrieden mit dem Probenablauf waren Gesamtkommandant Martin Weiss und der letztmalig als Abteilungskommandant agierende Bruno Steinemann. Foto: Bombardi