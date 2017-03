Hüfingen Ferienparadies mit fünf Sternen

Hüfingen (gvo). Es hat am Kreisel an der Grenze zu Donaueschingen viele Jahre lang ein tristes Dasein geführt. Gestern ist es von Bürgermeister Michael Kollmeier und Tourismusamtsleiterin Susanne Bucher als neues Feriendomizil mit fünf Sternen ausgezeichnet worden – so viele Sterne hat im Schwarzwald-Baar-Kreis bislang noch keine Ferienwohnung erhalten.

"Wann haben Sie noch frei, wann kann ich mal Urlaub in meiner Stadt machen?", so Kollmeier zur gelungenen Restaurierung des 1901 erbauten Bahnwärterhäuschens. "Man sieht schon auf den ersten Blick, dass hier alles mit Liebe gemacht wurde", fährt der Bürgermeister fort, der auch den Stolz in seinen Worten mitschwingen lässt, dass in seiner Gemeinde die derzeit einzige mit fünf Sternen zertifizierte Ferienwohnung im gesamten Quellenland zur Entspannung angeboten wird.

Die große Liebe zum Detail und die sehr gute Ausstattung haben ihren Grund: Jacqueline und Harald Franz haben schon vor vielen Jahren ein Auge auf das alte Bahnhäuschen geworfen. 2009 hat es die Bahn dann versteigern lassen und die beiden, die in Donaueschingen seit Jahren erfolgreich ein Unternehmen betreiben, haben den Zuschlag erhalten. In Eigenarbeit haben es die beiden zusammen mit ihrem Sohn dann fast drei Jahre umgebaut und auch technisch auf Vordermann gebracht. Die Sanierung mit Anbau einer Terrasse und eines Wintergartens konnte allerdings erst erfolgen, als die Witwe eines früheren Bahnmitarbeiters, die ein Wohnrecht auf Lebenszeit genossen hatte, in ein Seniorenheim gezogen war.