Hüfingen Fair gehandelt schmeckt Kindern

Unter dem Stadtsiegel Fairtrade, mit dem Hüfingen seit diesem Jahr offiziell werben darf, organisierte die Kinder- und Jugendbibliothek in Kooperation mit der Klasse 7b der Lucian-Reich-Schule einen Tag, bei dem bereits die Kinder für fair gehandelte Waren sensibilisiert werden sollen. Das es auch bei dem, was Kinder eigentlich am liebsten mögen, nämlich der Schokolade, gravierende Unterschiede geben kann, das erklärten ihnen fünf Siebtklässler. "So kommen die Infos auch ganz anders an, wenn Schüler ihren Mitschülern das Thema erklären", ist Manuela Rosenstiel von der Bibliothek überzeugt.

Zunächst einmal galt es den Weg von der Schokobohne, die fast alle aus Südafrika kommen, bis hin zur Schokolade zu verstehen, bevor den Schülern ab sieben Jahren genau berichtet wurde, worin der Unterschied bei einer Schokolade aus fairen Bedingungen und einer aus gewöhnlichem Anbau besteht. Das dahinter auch immer wieder Kinderarbeit steckt, das hätten die Kinder selbst gar nicht vermutet. Richtig finden sie aber, dass die faire Schokolade auch etwas teurer ist, denn dadurch werden in den Herkunftsländern gerechte Löhne für die Bauern erwirtschaftet.

Aufgeteilt in fünf Gruppen zu je vier Kindern wurde es dann an den kleinen, vorbereiteten Tischen erst so richtig interessant für die Kinder. Denn dort durften sie mit verbundenen Augen testen, ob sie den Unterschied zwischen einer fairen oder konventionellen Schokolade schmecken konnten. Die Meinungen dazu gingen deutlich auseinander. "In der Regel ist die faire Schokolade nicht ganz so süß", weiß die 13-jährige Laetitia aus dem eigenen Versuch im Weltladen vor einiger Zeit.