Hüfingen. Durch eine aufspringende Fahrertür kam es am Montag in der Hüfinger Hauptstraße zu einem Unfall mit 9000 Euro Schaden. Eine 37-jährige Frau stand gegen 17.10 Uhr in der halb geöffneten Fahrertüre und wollte etwas aus ihrem Handschuhfach nehmen. Dabei öffnete sich versehentlich die Fahrertüre komplett, gegen die eine 57-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen prallte. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt.