Hüfingen Esel wiehern bald auf dem Fürstenberg

Wie intensiv sich die künftigen Zunftmitglieder mit der Gründung auseinandersetzten, zeigt auch ihr Engagement bei der Entstehung des Häses. Die Eselsmaske aus Holz entwirft Lukas’ Bruder Erik Binninger, der bei Freiburg lebt. Das Häs selbst ist in seiner Grundfarbe grau, bietet einige Besonderheiten und wird in der Gründungversammlung am 11. Februar vorgestellt.

Den Gründungmitgliedern ist es mit der künftigen Stellung der Zunft ernst. Nach der Gründung wollen sie einen Aufnahmeantrag bei der Schwarzwälder Narrenvereinigung einreichen. Dort zeigte sich das Präsidium ebenfalls erfreut über das zielstrebige und selbstbewusste Auftreten der Initiatoren.

"Im Falle einer Gründung steht allen Bürgern ein Beitritt offen", erläutert Binninger, der bereits mit anderen örtlichen Vereinen Kontakt aufnahm. Da auch die Gründungssatzung der juristischen Überprüfung standhielt, fiebern nun alle der Gründungsversammlung entgegen.

Am 11. Februar, 19 Uhr, findet im "Rössle" die Gründungsversammlung der Narrenzunft Bergesel statt. Jeder kann in der neuen Zunft aktiv oder passiv mitwirken. Informationen erteilt Erik Binninger. Fürstenberg ist der letzte der Hüfinger Ortsteile ohne eigene Narrenzunft. Die Bergesel wollen sich nach erfolgter Gründung zu den Reetiwölfen in Hausen vor Wald, der Wetti-Zunft in Behla, den Sumpohrener Boschenstechern und der Narrenzunft Kehrwieder aus Mundelfingen gesellen.