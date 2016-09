Hüfingen Eröffnung verschoben bis Jahresende

Im Inneren des Blockhauses aber wurde schon einiges gemacht. Der Estrich wurde aktuell eingebaut und benötige nun vier bis sechs Wochen Zeit zum Trocknen. Die Wände sind bereits verplankt. Bodenbeläge, Elektrik, Heizungstechnik und die EDV warten noch auf den Einbau. Die Anmelde-Theke sei ebenfalls schon bestellt.

Grohmann und sein Team werden ab Ende des Jahres auf doppelt so viel Praxisfläche arbeiten können. Denn auch wenn die Praxis in der Hinterstadt optisch ihren Charme habe, reiche der Platz durch gestiegene Patientenzahlen nicht mehr aus.

Fläche hat sich verdoppelt

Insgesamt verfügt die neue Blockhaus-Praxis über 220 Quadratmeter Platz. Auch das Außengelände um den Naubau herum muss noch gestaltet werden. Die Parkplätze stellt der Arzt außerhalb der Sprechzeiten auch Pendlern zur Verfügung, die vom Bahnhof Hüfingen aus mit dem Zug weiterfahren wollen.

Eine halbe Million Euro lässt sich Winfried Grohmann den Neubau mit seinem außergewöhnlichen Baustil kosten. Für mindestens weitere zehn Jahre will er die ärztliche Versorgung in der Breg­stadt sicherstellen. Der Mediziner liebäugelt aufgrund des hohen Patientenaufkommens übrigens auch damit, sich Verstärkung in die neue Praxis zu holen.

Hüfingen. Beim Antrittsbesuch der Landtagsabgeordneten Martina Braun von den Grünen bei Neu-Bürgermeister Michael Kollmeier kamen gestern schon gleich die Themen auf den Tisch, die in Hüfingen immer wieder diskutiert werden. In Sachen Verkehrsproblematik sind Kollmeier und Braun sich einig: Der Schwerlastverkehr muss aus der Innenstadt herausgehalten werden.

Ideen, die schon laut gedacht werden, wie eine Verbindungsstraße zwischen Hochstraße und Bräunlinger Straße, stellt Kollmeier der Abgeordneten ebenfalls vor. Die Grünen-Politikerin hat sich entgegen der allgemeinen Haltung der Grünen, Straßenneubau eher zu vermeiden, auch schon mal für eine wichtige Verbindungsachse ausgesprochen. Auf die Unterstützung der Landespolitikerin hofft Kollmeier vor allem in Sachen Mariahof.

Auf die Einrichtung, die auch Kinder mit Autismus unterrichtet, könnte eine Deputatskürzung bei den Lehrern zukommen. Das müsse aus Sicht von Heimleiter Klaus Landen und Bürgermeister Kollmeier unbedingt verhindert werden. Bei der Landespolitikerin stößt er mit diesem Anliegen auf offene Ohren.

Donaueschingen. Die Eisstockschützen trafen sich zum 17. Mal, um die Vereinsmeisterschaft auszuspielen. Einige aktive Schützen waren aus privaten oder gesundheitlichen Gründen verhindert. So nahmen insgesamt zehn Schützen an der internen Meisterschaft teilt. Mit von der Partie waren der älteste Schütze und Ehrenmitglied Ottmar Gass sowie auch Nachwuchsspieler Oliver Mühling.

Routinier Wilfried Reinbolz zeigte wieder mal seine Treffsicherheit und holte sich zum dritten Mal in Folge den Titel DEG-Eiswiese-Vereinsmeister im Zielschießen. Mit 250 Stockpunkten konnte er sich zum Vorjahr sogar um einen Punkt verbessern.

Auch im Turnier auf vorderen Rängen

Auf Platz zwei landete Wilfried Dreher gefolgt von Viktor Herzog. Ehrenmitglied Gass schlug sich tapfer und erkämpfte den fünften Platz und Oliver Mühling erreichte bei seiner ersten Meisterschaft stolze 105 Punkte. Abschließend wurde bei geselligem Beisammensein die Vereinsmeisterschaft gefeiert.

Erfolgreich waren die Schützen auch eine Woche zuvor in Glashütte. Hier wurde ein Herrenturnier und zwei Duo-Turniere gespielt. Beim Herrenturnier belegten die Donaueschinger Schützen den fünften Platz. Beim Zweierwettbewerb sicherten sich Wladimir Herzog und Roland Schallert den zweiten Platz mit nur einem Punkt hinter den Turniersiegern. Viktor Herzog und Dragomir Buljan belegten den fünften Platz.