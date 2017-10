Hüfingen Erinnerung an Schule aufgefrischt

Hüfingen. Erinnerungen an die Schulzeit vor rund 100 Jahren vermittelt das Hüfinger Schulmuseum, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. Bei einem Besuch des gut bestückten Museums im Bahnhofsaal kann man staunen und schmunzeln, wie Generationen zuvor unterrichtet wurden. Strenge Lehrer, Fingertatzen, harte Schulbänke, kalte Klassenzimmer, aber auch glückliche und strahlende Kindergesichter auf alten Fotos sind Zeugen einer Schulzeit, die mit den heutigen modernen Lernmethoden nichts mehr gemein hat. Eines jedoch verbindet die Schulkinder von damals und heute: die Ansicht, dass die Ferien das Beste an der Schule sind.

Das Schulmuseum ist ein Ort, der generationsübergreifend besucht wird. Hier können Oma und Opa den Enkeln zeigen, wie sie damals gelernt haben. Ob bei Klassentreffen oder Geburtstagen, Gruppen-Ausflügen oder als Einzelgäste, aber auch von jetzigen Schulklassen: Das Schulmuseum ist einen Besuch wert. Acht ehrenamtliche Lehrer erklären bei lebendig gestalteten Führungen, wie der Schulalltag vor rund 100 Jahren stattfand. Ganz besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Schulstunden von anno dazumal, bei denen sich die Gäste in die harten und niedrigen Schulbänke im historischen Klassenzimmer zwängen müssen. Im Gegensatz zu den wahren Schulstunden von früher wird dabei häufig gelacht und in der Ecke muss deshalb niemand mehr stehen. Schreibübungen mit Gänsefedern statt am PC, das Tragen einer Eselmütze statt Mobbing im Internet und das lange Knien auf einem harten Holzscheit zur Strafe können sie hier authentisch erleben.

Das Museum beherbergt einen riesigen Fundus an altem Schulmaterial, wie alte Schulbücher und Karten für den Heimat- und Erdkundeunterricht, Federkiele und Tintenfässchen, Schreibtafeln und Fibeln, verschiedene Geräte sowie jede Menge anderes interessantes Anschauungsmaterial. Das versetzt jüngere Museumsbesucher in Staunen darüber, wie man vor vielen Jahren den Kindern Wissen vermittelte. Aber es hat offensichtlich funktioniert, denn auch aus diesen ehemaligen Schülern ist ja etwas geworden.