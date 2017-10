Hüfingen Erfolgreiche Probe

Hüfingen-Hausen vor Wald (bom). Generalprobe geglückt: In einer konzentrierten Aktion hat die Einsatzabteilung Hausen vor Wald ihre Probe am ehemaligen Bahnwärterhäuschen am westlichsten Ortsrand absolviert. Von einem Überflurhydranten bei der Firma Mohr aus galt es, eine über 600 Meter lange Löschwasserleitung zu legen und den Wasserdruck während des gesamten Löschvorgangs zu erhalten.