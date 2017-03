Hüfingen (gvo). Ein kleines italienisches Lokal hat Giuseppe Raciti in der Hauptstraße 41 in Hüfingen unter dem Namen "Engel" eröffnet. Neben Pasta und Pizza wird hier zwischen März und Oktober auch Eis angeboten. Sämtliche Speisen können auch zum Mitnehmen bestellt werden. Der 39-jährige Raciti, der zuletzt zehn Jahre in Italien lebte, verfügt über Gastroerfahrung auf der Baar. Seine Familie – zuletzt er und sein Bruder – führte rund 30 Jahre den Engel in der Karlstraße in Donaueschingen, bis das Gebäude umgebaut und umgenutzt wurde.