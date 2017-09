"Trend trifft Tradition" lautet das Motto des Kreiserntedankfestes in Dauchingen. Die Landjugend Hausen vor Wald bereitet sich seit Wochen auf die Teilnahme beim Umzug am 1. Oktober mit Wagen und Fußgruppe vor. Parallel arbeiten die Jugendlichen am Wagenbau in der Maschinenhalle von Clemens Baumann und entwerfen Schilder im Landjugendraum. Den Wagen bauen sie gemeinsam mit der Landjugend Mauenheim, weil dies für die Mauenheimer eine Premiere ist. Zudem haben die Hausener in diesem Jahr zu wenig Zeit und Helfer. Im Bild (von links): Marvin Merk, Killian Albicker, Markus Baumann und Jonas Straub bei der Arbeit. Foto: Geiger