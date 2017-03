Hüfingen Einrichtung für die Jüngsten

Hüfingen (hon). Und so kam es dann auch, die Konfliktlinie verlief quer durch alle Fraktionen. Schließlich sprach sich die Mehrheit der Gemeinderäte dafür aus, den Kindergärten in Fürstenberg, Sumpfohren und Hausen vor Wald eine Bestandsgarantie bis 2019 zu geben.

Dann, so der Plan, sollen die drei Einrichtungen in Behla in einem zentralen Kindergartengarten zusammengefasst werden – weil kleine Kindergärten aus Personalgründen einfach keine verlängerten Öffnungszeiten anbieten könnten. Und für diese, so wurde immer wieder betont, bestehe mittlerweile auch auf den Dörfern eine Nachfrage. Familien funktionierten auch im ländlichen Raum anders als noch vor 20, 30 Jahren.

Die Hüfinger Kindergartenzukunft macht jetzt erste Umbaumaßnahmen notwendig. Zum Konzept gehört auch, den im Jahr 2013 still gelegten Kindergarten in Behla schon früher als 2019 wiederzubeleben. Und zwar zunächst für eine U-3-Gruppe, die nach den Sommerferien an den Start gehen soll. Dies hatte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung anhand des Bedarfsplans und einer Elternumfrage beschlossen. Die Rücklaufquote der Elternumfrage betrug zwischen 60 und 90 Prozent.