Hüfingen Eine Reise in die mafiöse Unterwelt

Hüfingen-Mundelfingen. Seine Garde führte ihren Maestro auf eine speziell errichtete Plattform, von der er das Volk bestens überwachen konnte. Don Calzon, der das lange Warten nicht gewohnt ist, hatte als Fan des Brauchtums ein Einsehen und verzieh den Kehrwieder-Narren.

Zudem präsentierte sich unmittelbar vor dem Eintauchen in die mafiösen Gefilde ein Gefangenchor, der sich Gesangverein Eintracht nannte, und so eine potenzielle Kundschaft für sich darstellte. Zu Beginn des Events, das unter dem Motto "Gangster, Gauner und Spione mit Schirm, Charme und Melone" stand, warnte Zunftmeister Peter Kuhrt das Narrenvolk in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aubachhhalle vor einem aufregenden Zunftabend.

Er behielt Recht. Denn was die Zuschauer in den folgenden drei Stunden zu hören und zu sehen bekamen, war allererste Sahne. Die Hardtegg-Musikanten passten sich der dunklen Stimmung an und traten vor ihrer Burgkulisse in Sträflingsuniformen an. Und mit Bendikt Gut vereidigten die Kehrwieder-Narren feierlich einen Elferrat in seinem Amt.