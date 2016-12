Hüfingen Eine DNA-Analyse soll Erkenntnisse bringen

Vermissten-Datenbank wird überprüft

Zudem werde eine Datenbank mit vermissten Menschen überprüft. Laut Polizei wird bis Ende des Jahres mit Ergebnissen gerechnet.

Ein Jäger hatte den Schädel am Samstag an einem Dachsbau gefunden. An dem Knochen fehlte der Unterkiefer. Der Schädel dürfte der Polizei zufolge länger dort gelegen haben. Aktuelle Vermisstenfälle spielen daher in diesem Fall keine Rolle. Da der Schädel bereits mit Moos bedeckt war, geht man davon aus, dass der Todeszeitpunkt bereits einige Zeit zurück liegt.