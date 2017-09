Hüfingen Ein Naturidyll mit Blick auf die Baar

Den perfekten Rahmen bildet der alte und große Baumbestand. Im Gegensatz zu kleineren Gärten, in denen Bäume meist unerwünscht sind, dürfen sie hier ihre ganze Pracht entfalten. Der Garten mit Büschen, Sträuchern, Rasen und Wiese ist kein reiner Sonnengarten und trägt die gemischte Handschrift von Mutter und Tochter. Doch auch Enkelin Maja packt mit an, wenn sie ihre Mutter besucht.

Für genügend Arbeit sorgt die Anlage allemal. Insgesamt 17 verschieden große und akkurat geschnittene Buchskugeln weisen auf den ersten Blick einen strengen Charakter vor, dennoch hat hier im Gartenreich der Fischers, das dem Himmel so nah ist, die Natürlichkeit die Oberhand. Sie ist die vorherrschende Stilrichtung, die sich kunstvoll verwoben mit verschiedenen Blüten wie Hortensien, Herbstanemonen, Dahlien, Funkien, fleißigen Lieschen, Fuchsien und anderen blühenden Schönheiten präsentiert.

Zu den Lieblingsblüten von Ursula Fischer zählt die Wunderblume Bella di notte, die ganz unterschiedliche Farbgebungen wie weiß, rosa, rot und gelb oder sogar Farbvermischungen in ihren Blütenständen aufweist. Zur gelungenen Komposition des charmanten Gartens gehören mehr als 30 bepflanzte Kübel, in denen sich hauptsächlich unterschiedliche Funkien wohlfühlen. Oder die zahlreichen schmackhaften Kräuter, die mit Aussicht auf die Baar hier gut gedeihen. "Meine Pflanzen überstehen den kalten Winter in meiner Garagerie", erzählt Ursula Fischer und meint damit ihre Garage, in die die Kübelpflanzen zum Schutz vor Kälte oder Hagel mit einem großen Kraftakt getragen werden müssen.

Alle anderen Pflanzen halten wie Familie Fischer das harte Klima mit viel Nordwind und langen Wintern auf dem Schächer aus. "Die Gärten hier oben auf dem Schächer sind schon eine Herausforderung, wir freuen uns über jede Blüte", erzählt Ursula Fischer. In der weitläufigen Gartenanlage kann man zu jeder Tageszeit irgendwo gemütlich Platz nehmen und stets einen anderen Ausblick genießen. "Unsere Sitzplätze wandern mit der Sonne, wir können also Frühstück, Mittag- und Abendessen stets woanders im Garten einnehmen", gibt Ursula Fischer preis.

Im Gartenparadies der Fischers und im großen Haus mit 13 Zimmern wurden schon viele Feste gefeiert, unter anderem auch Hochzeiten. In diesem herrlichen Ambiente ganz sicherlich ein tolles Erlebnis. Der naturnahe Garten bietet auch vielen Tieren Lebensraum. "Zu uns kommen viele Schmetterlinge, Vögel, Fledermäuse, und die Eichhörnchen flitzen in der ersten Etage der Bäume umher", freut sich Ursula Fischer über ihre Mitbewohner. Sie ist täglich in ihrer Gartenanlage anzutreffen, in der sie nie untätig ist. Dafür genießt sie ganz besonders am Abend oder sogar in der Dunkelheit noch einen Rundgang durch ihr grünes Paradies.

Dahlien überwintert Ursula Fischer im Kübel. Dazu werden sie im Herbst nach dem ersten Frost komplett heruntergeschnitten und in die trockene und dunkle Garage gestellt. Im Gegensatz zu anderen Kübelpflanzen darf man sie nicht gießen. Im Frühling kann man sie wieder nach draußen bringen. "Meine Dahlien blühen in jeden Sommer ausgiebig und bis in den Herbst hinein." Die Erde in den Kübeln verbessert sie mit Sand und Blähtonkügelchen.