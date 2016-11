Hüfingen Ein Garant für künstlerische Qualität

Aber aus welchen Quellen schöpft er für seine Alltagsszenen? Er schaut einfach genau hin und gibt das Beobachtete in komprimierter Formensprache wieder. Die sakralen Szenen entwickeln sich in den Exponaten – losgelöst von irgendwelchen religiösen Inhalten – zu Individuen aus Fleisch und Blut, zu Liebespaaren, zu Familiengruppen und somit zu menschlichen Situationen mit hoher Allgemeingültigkeit. Auch unter formalen Aspekten überzeugt der Bildhauer.

Ein Lieblingsort für die skulpturale und zeichnerische Dokumentation ist für Kleiser nach wie vor das Café. Dort holt er sich bei seinen Radtouren die Inspirationen für seine pointierten Charakterstudien.

Schließlich gibt es noch in einem Raum die abstrakten Stelen aus Lindenholz zu entdecken. Die Hüfinger Situation bietet die alleinige Betrachtung. So irritierend die Arbeiten auf den ersten Blick auch wirken, man kann und sollte die vermeintlich ungegenständlichen Arbeiten im Kontext mit seinem Gesamtwerk sehen. Inspiriert von den Erscheinungsformen der Natur, dem Wachstum von Bäumen hat er sich in diesem Bereich intensiv mit bildhauerischen Prinzipien Linie und Form beschäftigt. Als vermeintlich abstrakten Flammenzeichen sind sie das Bindeglied zwischem profanem und sakralem Werk.

Fasziniert von der Unterschiedlichkeit und dem Variantenreichtum seines bevorzugten Materials gewinnt er seinen Skulpturen sowohl aus rohem, unbehandeltem und eigens für sein Schaffen ausgewähltem Holz, aber häufig auch aus alten Eichenbalken, die stets ihre eigene Geschichte in das jeweilige Werk mit einbringen.

Letztlich bewegt man sich in der Ausstellung, die in den vergangenen fünf Jahren entstandenen Skulpturen und Zeichnungen ein Gesamtwerk repräsentiert, in einer unverwechselbaren Schneise zwischen Naturwirklichkeit und formlogischer Ordnung.

Die Ausstellung von Wolfgang Kleiser mit dem Titel "Lebenslauf – neue Skulpturen und Zeichnungen" ist im Hüfinger Stadtmuseum, Nikolausgässle 1, Telefon 0771/ 8 96 84 79, sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Künstlergespräche sind am Sonntag, 20. November, und Sonntag, 8. Januar, jeweils um 15 Uhr.