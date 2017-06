Hüfingen Dreister Müllsünder entlarvt sich selbst

Den meisten Müll muss man nicht einmal selbst entsorgen, denn er wird regelmäßig an der Haustür abgeholt. Jedenfalls wenn man dafür die entsprechende Müllmarke beim Amt für Abfallwirtschaft gekauft und bezahlt hat. Kompostanlagen, Recyclingzentren und Wertstoffhöfe stehen den Bürgern ebenfalls zur Verfügung.

Und doch gibt es immer wieder sogenannte Müllfrevler, die ihren lästigen Abfall dort ablegen, wo er auf gar keinen Fall hingehört: in die freie Natur, am Straßenrand, im Wald oder sogar in fremde Gärten.

Letzterer Fall erregte die Gemüter in der Hüfinger Schellenberg Straße an der Mündung zur Hochstraße gleich mehrmals. Dort hatte solch ein dreister Schmutzfink seine mit allerhand Abfall gefüllten Mülltüten in mehreren aufeinanderfolgenden Nächten in die Gärten von Anwohnern geschmissen. An einer Adresse tat er dies gleich zweimal und gönnte den verärgerten Bewohnern nur eine kurze Aufräumpause. Wer sammelt schon gerne den Kleinmüll anderer Leute ein?