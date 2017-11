Hüfingen Drei Einsatzkräfte in der Kommandospitze

Die vergangenen fünf Jahre bezeichnete er als arbeitsreich, zeitintensiv und produktiv im Sinne der geplanten Neustrukturierung der Feuerwehren im Stadtgebiet.

Neues Konzept

Das neue Konzept sieht bis 2025 eine Steigerung der Effektivität durch intensivere Zusammenarbeit, bessere Einsatzbedarfspläne, konsequente Aus- und Weiterbildung aller Einsatzkräfte, eine bessere Ausnutzung der Gerätschaften und Fahrzeuge, sowie eine Neukonzeptionierung der Feuerwehrgerätehäuser vor.

"Wir senden regelmäßig Signale, welche unsere Wertschätzung für einen Erhalt der Ortsteilwehren unterstreichen", führte Weiß die Neubeschaffung von modernen Einsatzfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen.

Zu den Errungenschaften, die eine moderne Wehr in den letzten fünf Jahren dank Unterstützung durch die Kreis- und Stadtverwaltung erhielt, zählte Weiß zudem den Kauf eines neuen, für digitalen Empfang ausgerüsteten Funktisches, den Gerätehausanbau in der Stadt, die Gerätehausanierung in Hausen vor Wald, eine neue Eingangstüre mit Fingerprinterkennung ins Gerätehaus in Hüfingen, den Kauf einer Wärmebildkamera oder einer neuen Verwaltungssoftware.

Bereits im Vorfeld bestätigte die Abteilung Hüfingen Kommandant Jan-Philipp Bäurer und Stellvertreter Gerson Seger in ihren Ämtern.

Einsätze

Die Freiwillige Feuerwehr Hüfingen mit ihren sechs Abteilungen absolvierte in den vergangenen fünf Jahren 115 Einsätze auf Grund einer Alarmierung wegen eines Brandes. Sie hatte 211 Einsätze auf Grund technischer Hilfeleistungen die sich vom Ölunfall, Unwetterschäden bis zur Menschenrettung erstreckten. Die Abteilungen der Ortsteile waren während 66 Einsätzen gefordert. Die Mitgliederzahl der Freiwilligen Feuerwehr stieg in den vergangenen fünf Jahren entgegen dem Trend an und liegt nun bei 239 Aktiven und 52 Einsatzkräften in der Altersmannschaft. Ehrungen für 60 Jahre Mitgliedschaft gab es für Josef Kaltenbrunner und Johann Baur.