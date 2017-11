Hüfingen-Hausen vor Wald. Nach dem Opferstockdiebstahl in Sumpfohren wurde jetzt auch die Plünderung des Kässchens in der Kirche in Hausen vor Wald bekannt. Der Diebstahl hat sich im Laufe des Samstags ereignet. Das Ganze baut sich zu einer Serie aus. Gestern wurde nämlich in Furtwangen ein Opferstock geplündert. In beiden Fällen wurden die Metallgehäuse mit einem Werkzeug aufgehebelt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0771/83 78 30.