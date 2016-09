Hüfingen Die Proben beginnen

Hüfingen. Nachdem "Das kalte Herz" so ein großer Erfolg war, dass es gleich zwei Jahre hintereinander aufgeführt wurde, bereitet nun das Hüfinger Sommertheater etwas Neues vor. Am vergangenen Wochenende hat sich das Ensemble in Hüfingen zur ersten Probe für das Theater, das im kommenden Sommer aufgeführt wird, getroffen. Begrüßt wurde die Schauspielergruppe von Bürgermeister Michael Kollmeier: "Es ist eine Freude mit anzusehen, mit wieviel Elan und Begeisterung die Truppe dem Sommertheater entgegenfiebert."