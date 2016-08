Unter diesem Motto laden Bürgerstiftungs-Vorstandsmitglied Joachim Seidel und seine Frau Renate einmal im Jahr die Bewohner des FF-Altenheims zu einer gemütlichen Kutschfahrt durch die Bregstadt ein. Pünktlich um 15: Uhr erschien gestern der Zweispänner mit den Haflingern "Agatha" und "Maniana" am Tor des Altenheims, und auf ging es auf eine zwanzigminütige Fahrt. In Gruppen zu dritt mit jeweils einer Betreuerin sang man fröhlich "Hoch auf dem gelben Wagen", während es durch die Herrengartenstraße Richtung Stadtmitte ging. An Kirche und Rathaus vorbei durch die Ochsengasse in die Hinterstadt die an der Stadtmühle vorbei, dann wieder auf die Hauptstraße und durch das Tor zurück, wo schon die nächste Gruppe auf die nächste Runde wartete. Die älteren Mitbürger hatten sichtlich Spaß dabei und vertrieben sich die Zeit zwischen den Fahrten mit gemeinsamem Volksliedersingen. Foto: Rademacher