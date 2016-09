m Hüfinger Rathaus wurden gestern Abend zum 25. Mal die internationalen Keramikwochen eröffnet. Erstmals begrüßte Bürgermeister Michael Kollmeier die vielen Künstler und Kunstliebhaber. "Die Stadt Hüfingen freut sich, sie alle als Gast hier zu haben" mit diesen Worten schloss er seine Ansprache, in der er einen umfassenden Rückblick in die 25-jährige kulturelle Erfolgsgeschichte der Hüfinger Keramikwochen mit dem erfolgreichen Töpfermarkt gab. Walter Lokau, der seit 2015 die künstlerische und organisatorische Leitung inne hat, ging auf die Gruppe 83 ein, eine Keramikkünstlergruppe der Spitzenklasse aus Deutschland, die zum Jubiläumsjahr eine gemeinsame Ausstellung in Hüfingen bestreitet. "Dass ist ein Geschenk an Ingrid Rockrohr, die sich stets gewünscht hat, diese Künstler zusammen nach Hüfingen zu holen", sagte er. Viele Künstler und Kunstliebhaber kamen zur Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung in Hüfingen . (Foto links). Für den passenden musikalischen Rahmen sorgte ein Ensemble der Hüfinger Stadtmusik (rechtes Foto). Fotos: Lendle