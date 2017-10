Hüfingen Der Mikrokosmos Bundestag

Gibt es auch mal Zoff?

Spannend sind Erfahrungsberichte aus erster Hand, aus denen man erfährt, wie es hinter den Kulissen des Bundestages zugeht, fernab des ständig im Fokus einer Kamera befindlichen Rednerpultes im Parlament.

Ist es dort denn auch so, dass sich das Leben in der Bundesrepublik wie in einem Mikrokosmos genau nachzeichnen lässt? Gibt es private Streitereien zwischen den Abgeordneten, klaut der eine dem anderen gar den Parkplatz? Die Abgeordneten werden als Volksvertreter bezeichnet. Es ist also wahrscheinlich, dass die Eigenheiten und Probleme ihres Volkes auch in ihren Reihen vorkommen – oder zumindest in der Infrastruktur in irgendeiner Form auch wieder auftauchen.