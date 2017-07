Hüfingen Der Augen-Bus ist im Anrollen

An Bord ist eine Untersuchungseinrichtung und eine Grundausstattung an Sehhilfen und weiteren Hilfsmitteln. Die Diagnostik, die Sehhilfenberatung sowie die Sozialberatung werden jeweils von einem oder mehreren kompetenten Ansprechpartnern übernommen. Der Augen-Bus wird in einem Rotationsverfahren an zentralen Punkten in Ortschaften für jeweils einen Tag zur Verfügung stehen, um dort Anlaufstelle für Menschen mit Erblindung oder schwerer Sehbehinderung zu sein. Am 25. Juli kommt der Augen-Bus nach Hüfingen und macht dort im Bahnhofsaal von 10.00 bis 15.30 Uhr Station.

Blinde und schwer sehbehinderte Patienten können einen Untersuchungs- und Beratungstermin vereinbaren unter 0761 / 2 1119 98 33 am Montag, Mittwoch, Freitag, 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 14 bis 16 Uhr.