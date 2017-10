Hüfingen Das schnelle Netz rückt näher

Begonnen wurde in der Fürstenbergstraße in Richtung Hofenweg mit dem Backbone, dem Rückgrat des Glasfasernetzes. Diese Kabel ermöglichen das schnelle Internet beziehungsweise die schnelle Übertragung der Daten. Ebenfalls begannen die Mitarbeiter der Baufirma damit, die Hausanschlüsse zu legen. Um die Anwohner auf die Anbindung aufmerksam zu machen, stattet Bauleiter Matthias Wühr drei bis vier Tage, bevor der Trupp beginnt, den Hausbewohnern einen persönlichen Besuch ab. Dabei können letzte Fragen geklärt werden. Falls die Anwohner nicht zu Hause sind, wird ein Schreiben mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse hinterlassen.

Ortsvorsteherin Ancilla Batsching wird ebenfalls die Bürger regelmäßig über die Bauarbeiten und über eventuelle Beeinträchtigungen im Straßenverkehr informieren, wie sie sagte. Geplant ist derzeit, Sumpfohren bis Mai 2018 an das Glasfasernetz anzuschließen. Die Ausläufer des Backbones werden dabei bis zu den Eichhöfen, dem Wiesenackerhof und den jeweiligen letzten Häusern in Richtung Neudingen und Behla gelegt. Die Verbindungsstrecke von Sumpfohren nach Fürstenberg wird noch in dieser Woche verlegt. Im Anschluss werden die Straßen vom Hofenweg, der Dorfstraße in Richtung Behla, dann Richtung Hinterdorf und Neudingen angeschlossen. Abgeschlossen wird das Bauvorhaben in der Fürstenbergstraße.