Hüfingen Das Lebenswerk zweier Zeitgenossen

Hüfingen (hon). Zusammen mit dem Rathaus und dem Baarverein organisiert der Fördervereinam Samstag, 11. März, ein eintägiges Symposium über die wohl bedeutendsten Mitglieder des Hüfinger Künstlerkreises: Lucian Reich der Jüngere und Johann Nepomuk Heinemann. Anlass ist das 25. Jubiläum des Museums, das zurzeit eine Sonderausstellung der beiden Weggefährten zeigt, die vor 200 Jahren geboren wurden. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an ein Fachpublikum. Die Organisatoren betonen, dass alle Referenten ihre Vorträge mit viel Hüfinger und baaremer Lokalkolorit würzen werden.

Lucian Reich als Hebel-Illustrator: Diesem Thema widmet sich Jenny Dopita aus Karlsruhe. Sie ist die Autorin des Standardwerks über Lucian Reich den Jüngeren mit dem Titel "Der Maler und Schriftsteller Lucian Reich" (Beginn 11.20 Uhr).

Lucian Reich als Zeichenlehrer in Raststatt: In der nordbadischen Stadt arbeitete der Künstler als Zeichenlehrer am damaligen Großherzoglichen Lyceum. Iris Baumgärtel vom Stadtmuseum Raststatt nimmt diesen Abschnitt der Reich'schen Biografie unter die Lupe (12 Uhr). Ein Detail aus dieser Zeit erzählt Friedemann Kawohl vom Baarverein beim Pressegespräch: Reich habe sich über die schlechte Bezahlung an der Schule beklagt (12 Uhr).