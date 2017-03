Am Burgplatz kann man wieder griechisch speisen. Christos Gkoniaris hat das Restaurant Delphi nach dessen Schließung übernommen und betreibt sein Restaurant Thessaloniki im Familienbetrieb. Der 35-jährige Gastwirt hat in Schwenningen 16 Jahre lang ein gasthaus geführt. In Hüfingen bietet er auf 84 Sitzplätzen und einer Terrasse neben traditionellen griechischen Spezialitäten vom Grill auch einen Mittagstisch an. Foto: Lendle