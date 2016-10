Hüfingen Damit sie taktvoll den Ton angeben

Der Workshop diente nicht nur der Vorbereitung auf das Wertungsspiel anlässlich des Jubiläums der Feuerwehrkapelle Pfohren am 27. und 28. Mai kommenden Jahres, sondern sollte den Dirigenten auch wertvolle Tipps für ihre alltägliche Arbeit vermitteln. Hierzu konnten sie sich mit dem Jugendorchester selbst an verschiedenen Stücken versuchen. Ein Spiegelbild der täglichen Proben unter den Augen von Isabelle Ruf-Weber. Einzelne Passagen werden geübt, einzelne Register dirigiert. Die Referentin lässt den jeweiligen Dirigenten gewähren, greift nur selten ein. Als dieser mit dem Ergebnis zufrieden ist, kommen die Musiker zu Wort. Sie sagen, was ihnen aufgefallen ist, Isabelle Ruf-Weber kommentiert, bewertet und stellt gezielte Fragen. Nicht zu trocken, bei allem Ernst bleibt der Humor nicht auf der Strecke. Musiker wie Dirigenten haben sichtlich Spaß dabei. Auftreten, Gestik, Verbales, Didaktik und nicht zuletzt Musikalisches werden besprochen.

Am Ende nimmt der jeweilige Dirigent wertvolle Tipps und neue Impulse mit nach Hause. Aber auch für die Musiker des Verbandsjugendblasorchesters war der Tag eine tolle Erfahrung.