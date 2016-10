Hüfingen Chlorwasser beschädigt Beton

Hüfingen (jak). Eine Hiobsbotschaft musste Michael Kollmeier den Stadträten gestern Abend gleich in seiner ersten Gemeinderatssitzung als Bürgermeister überbringen. Das Hallenbad Aquari muss saniert werden. Und zwar nicht irgendwann, sondern spätestens in zwei Jahren. "Wir mussten bei der Revision einen Statiker hinzuziehen und das hat ergeben, dass ein dringender Sanierungsbedarf besteht", sagte Kollmeier. Der normale Betrieb sei jedoch noch möglich. Sonst wäre das Bad gar nicht mehr geöffnet worden.

Laut Stadtbaumeister Rafael Grimm wären schon in der Vergangenheit Schäden am Beton entdeckt worden. Bislang war aber vermutet worden, dass Feuchtigkeit von unten in den Beton eindringt. Bei den Arbeiten sei jedoch festgestellt worden, dass Fugen und Fliesen undicht sind. Dadurch beschädige das Chlorwasser den Beton. An Holzstützen sei die Verkleidung entfernt worden und dahinter habe man ebenfalls Fäulnis. An einer Stahlsäule wäre ein Stück abgeplatzt. Dieses Problem sei mit dem Kreisbaumeister begutachtet worden und habe für das Erste mit einer Manschette behoben worden können. Im kommenden Sommer soll das Bad komplett unter die Lupe genommen werden, um dann die Sanierung planen zu können.