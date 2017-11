Hüfingen Busfahrer lässt 20 Kinder einfach stehen

Hüfingen. Unmut und Ärger macht sich bei Eltern, Schülern und Schulleitung der Schellenberg-Schule über den Schülerbus in Mundelfingen am Nachmittag breit. Am vergangenen Mittwoch blieben bereits zum dritten Mal in diesem Schuljahr die Kinder vor der Schule stehen, weil der Bus die Haltestelle nicht anfuhr.