Hüfingen Bürgerhalle wird zum Rockpalast

Hannes Stehle beschreibt die Vielfalt der Bands, die ihm dank seines eigenen Wirkens in diversen Formationen bestens bekannt sind. Den Auftakt machen Laughing Butterfly, eine Schwenninger Indie-Rock Band. Amerikanischen Alternative- und Independent-Rock bieten Trip, vier Musiker aus dem Raum Immendingen. Seit Jahren in der Bandszene etabliert haben sich die aus Ewattingen stammenden Rabbit Mex Machine, deren energiegeladenen Auftritte das Publikum seit mehr als einem Jahrzehnt begeistern. Den Schlussakt gestalten Escaping Shades, die regionale Alternative-Metal-Band, in der mit Hannes Stehle einer der beiden Hauptorganisatoren als Sänger und Gitarrist mitwirkt. Der aus Münchingen stammende Dominik Neuberger, Schlagzeuger, und die beiden Donaueschinger Andi Maier an der Gitarre und Julian Meier am Bass komplettieren die Escaping Shades.

Beim ersten Rock-in-Concert in Fürstenberg spielen alle Bands kostenfrei ihr eigenes Programm. Stehle spricht von einer spannenden Entwicklung, die Entstehung neuer Songs immer wieder aufs Neue zu begleiten. "Am Anfang steht eine Idee, ich klimpere auf der Gitarre ein paar lose Akkorde, dann gestalten wir Melodienfolgen. Nach und nach entsteht eine neue Komposition, erst danach folgt der Text", beschreibt Stehle, wie er komponiert.

Zum ersten Mal gibt es morgen eine Rock-in-Concert-Veranstaltung mit den vier regionalen Bands Trip, Escaping Shades, Rabbit Mex Machine und Laughing Butterfly in der Bürgerhalle Fürstenberg. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr; der Eintritt beträgt fünf Euro. Veranstalter ist der Förderverein der Musikkapelle Fürstenberg.