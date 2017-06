Hüfingen Brüder stellen aus

Hüfingen. Zu einer Führung mit Kuratorin Ariane Faller-Budasz durch die Ausstellung mit Werken der Künstler Peter und Stefan Kees lädt das Stadtmuseum für Kunst und Geschichte Hüfingen am Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr ein. Die Brüder – geboren 1965 und 1968 in Bayreuth – die bisher ihre künstlerischen Positionen getrennt voneinander entwickelt und ausgestellt haben, bringen ihre Arbeiten im Hüfinger Stadtmuseum erstmals in einen gemeinsamen Kontext.