Hüfingen Brückenschlag über die Breg

Die neue Brücke, so Bürgermeister Michael Kollmeier auf Nachfrage, sollte ab Herbst 2018 die beiden Brigachufer miteinander verbinden. Deren Standort rückt im Vergleich zur provisorischen Brücke während der Heimattage 2012 näher an den Besucherpavillon des Erlebnisparks Brigobannis heran. Aus Gründen des Hochwasserschutzes könne die neue Brücke nicht dort gebaut werden, wo einst das Provisorium stand. Bei der neuen Brücke wird es sich um eine Metallkonstruktion handeln, die auf Seite des Römerbads über eine Rampe erschlossen wird – der Barrierefreiheit wegen. Der Auf- und Abgang wird überdacht sein, die Konstruktion wird der des Besucherpavillons ähneln. Diesen hatte das Land auch schon finanziell gefördert.

Bauwerk eröffnet neue Wege zum Orchideenpafd

Die neue Brücke wird nicht nur den historischen Erlebnispark aufwerten, dank ihr werden Urlauber in Zukunft auch komfortabler den Orchideenlehrpfad erreichen. Profitieren werden auch Campingfreunde, die den Wohnmobil-Abstellplatz ansteuern. Ganz wichtig ist, und darüber freut sich Landrat Sven Hinterseh besonders, dass Hüfingens zentrale Touristenattraktion mit der Brücke an das Rad-Wandernetz der Quellregion Donau angeschlossen wird. Der Chef der Kreisverwaltung hatte gleich zu Beginn seiner Amtszeit den Ausbau des Radnetzes zur Chefsache erklärt. Außerdem werde die Brücke auch in den Bräunlinger Bierlehrpfad integriert, der noch dieses Jahr seine Eröffnung erleben wird, so Kollmeier.

Was die Touristen freut, ist den Einheimischen recht: Denn auch die hatten die Holzbrücke vor fünf Jahren gerne angenommen. Der Rathauschef erzählt, dass er schon positive Rückmeldungen erhalten habe nachdem sich in der Stadt herumsprach, dass der vierte Förderantrag für die Brücke jetzt endlich genehmigt wurde. So freuten sich beispielsweise die Erzieherinnen des Kindergartens darüber, dass sie mit ihren Schützlingen bald schneller und vor allem sicherer (es geht dann nicht mehr so lang an der Straße entlang) bei den Waldtagen ihr Ziel erreichten.