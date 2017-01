Hüfingen Breitbandausbau ganz oben

Hüfingen (jak). Die Investitionen sind mit einem tiefen Griff in die Rücklagen verbunden, die sich aktuell auf über 20 Millionen Euro belaufen, da die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in diesem Jahr nur etwas mehr als eine halbe Million Euro beträgt. So müssen 2017 rund 13 Millionen über das kommunale Sparbuch finanziert werden.

Oberste Priorität hat der Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Hier will die Stadt 6,35 Millionen Euro investieren. Die Summe ist als Zuschuss für den Zweckverband Breitband vorgesehen, dessen Ziel ein flächendeckender Ausbau im Schwarzwald-Baar-Kreis ist. Neben der Landesförderung, die zurzeit günstig sei, rechnet man im Rathaus auch damit, dass die Investitionen für den Breitbandausbau in einem Zeitraum von 20 bis 25 Jahren wieder zurückfließen.

Auch in die Kindergartenlandschaft wird kräftig investiert. Zum einen sollen 550 000 Euro für die Sanierung des Luise-Scheppler-Kindergartens vorgesehen, zum anderen sollen 900 000 Euro für den zentralen Ortsteil-Kindergarten in Behla ausgegeben werden. Mit dieser Summe sollen nicht nur Investitionen in Behla realisiert werden, sondern auch die damit verbundenen Maßnahmen wie die Umgestaltung der King-Räume zu einem Klassenzimmer in Hausen vor Wald und die Schulraumsanierung in Mundefingen.