Hüfingen Breg schon wieder ausgetrocknet

Hüfingen. Schon wieder verendeten auf Grund von Wassermangel Fische in der Breg. Im Bereich des Römerbads bis zum Zufluss an der Eisenbahnbrücke am Schosenweg führte die Breg kein Wasser, der benachbarte Kanal allerdings schon. Dieses Mal verendeten die Fische unter einer dünnen Eisdecke, die sich auf Grund der Temperaturen im Minusbereich bildete.