Hüfingen Boschenstecher steigen aus

Sonja Laufer, die seit zehn Jahren an der Spitze des Narrenvereins steht, ehrte Christiane Schöndienst für elf Jahre aktives Mitwirken. Die Boschenstecher nehmen während der kommenden Fastnacht am großen Narrentreffen in Döggingen, am Umzug in Marbach, an der Köhler-Gaudi in Unterbränd und am Fuhrmannstag in Dittishausen teil. Zudem präsentieren sich die Boschenstecher beim Bürgerball der Narrenzunft Dauchingen.