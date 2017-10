Hüfingen Bildende Künstler von heute

Chris Popovic, geboren 1949 in Buchen-Hainstadt im Odenwald, studierte Kunst und Mathematik in Stuttgart und Ludwigsburg. 2012 war sie mit fotografischen Arbeiten in der Gruppenausstellung "Sichtbar im Fenster die Zeit" im Stadtmuseum Hüfingen vertreten.

Der 1981 in Villingen-Schwenningen geborene Künstler Frank Altmann, 2009 Preisträger und aktuell Jurymitglied des Kulturpreises Schwarzwald-Baar, arbeitet seit 2005 an einer Werkreihe, die ihre Basis in der Kunstgeschichte findet, die sich vor der heute gemeinhin als Moderne bezeichneten Epoche ereignet hat. Auf der Suche nach charakteristischer Formensprache, Komposition und Stilmittel der klassischen Moderne, der konkreten Kunst oder des abstrakten Expressionismus, spürt Altmann Entsprechungen und Verknüpfungen in Details beispielsweise von Gemälden und Zeichnungen der Renaissance, japanischen Holzschnitten oder karolingischer Buchmalerei auf und setzt das Recherchierte malerisch um. Auch in Alltäglichem, wie Plastiktüten und Verpackungen findet Frank Altmann moderne und postmoderene Malerei, die er in Form von Diaprojektionen thematisiert. In seinem Ausstellungsbeitrag im Stadtmuseum Hüfingen – "Prequel" betitelt – kombiniert er erstmals Malereien und Projektionen zu einer raumüberspannenden Installation.

Frank Altmann studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und am Centro Nacional de las Artes/Enpeg in Mexiko-Stadt. Heute lebt und arbeitet er in Rottweil.