Hüfingen "Biergarten ist meine Trainingsstrecke"

Einmal ins Nichts laufen

"Ich wollte schon immer mal ins Nichts laufen", erklärt Susanne Rothweiler, die zu keiner Zeit am Erfolg dieses ambitionierten Unternehmens zweifelte.

Musste sie auch nicht, denn als persönliche "Reiseleiter" hatten die beiden Wanderinnen Ehemann Tilmann Rothweiler und Schwägerin Veronika Rothweiler dabei. Tilmann Rothweiler besitzt nicht nur einen bewährten Geländewagen, der stets mit auf Reisen geht, sondern auch jede Menge Wüsten-Erfahrungen, die er bei früheren Reisen durch den Oman, Libyen, Marokko und Tunesien gesammelt hatte.

Technische Ausrüstung wie das globale Positionsbestimmungssystem GPS, Satellitentelefon und Funkgerät erleichterten die Orientierung und sorgten für den nötigen Kontakt untereinander. Gut ausgerüstet ging es also an den Start. Der 35 Kilometer lange Sandstrand von Plage Blanche diente zu Einlaufen und Eingewöhnen an das Wüstenklima mit viel Sand und Sonne. Bei 25 Grad Tagestemperatur, die in der Nacht auf null Grad herabsank, boten sich ideale Laufbedingungen.

Die Sonne war der ständige Begleiter beim Marsch durch die Sand- und Steinwüste, die aber durchaus mit hochinteressanten Dingen verblüfft: wie etwa mit den "Blauen Felsen", die erst 2009 entdeckt wurden und mit Felsenmalereien, Versteinerungen, Muscheln und auch abgeschlagenen Pfeilspitzen davon zeugen, "dass hier früher viel mehr war, als man weiß".

Am Ende einer Tagestour in Richtung Mauretanien wurde vor Sonnenuntergang gegen 17 Uhr ein Schlafplatz gesucht. Dort nahmen Tilmann und Veronika Rothweiler die beiden Wüstenwanderinnen wieder in Empfang und servierten ihnen im eigenen kleinen Camp ein Abendessen. "Abends haben wir immer sehr lange die intensiv funkelnden Sterne angeschaut. Die Stimmung ohne ablenkende Optik und die absolute Stille haben uns alle nachhaltig beeindruckt", erzählt Rothweiler, die nach ihrer Ankunft in der Heimat sofort wieder mitten in der Hüfinger Fasnet landete.

Die Ruhe tat auch beim Wandern gut, wo oft schweigend Seite an Seite gelaufen wurde. Fünf Tage lang trafen die beiden keine Menschenseele, an anderen Tagen begegneten sie Nomaden und Hirten. Nicht mal vor wilden Tieren mussten sie Angst haben: Außer Wüstenspringmäusen und Skorpionen gab es kaum Lebewesen. Nur die gekennzeichneten Minenfelder musste man meiden. Nach zwei Regentagen durften sie sogar das Wunder der blühenden Wüste miterleben und kamen aus dem Staunen nicht heraus. "Besonders wertvoll waren die Besuche zwischendurch im Hotel zum Duschen und Haarewaschen, das zum Luxusvergnügen wurde", erzählt Susanne Rothweiler, die wie stets ohne Blasen an den Füßen heimkehrte.

Als nächste Tour steht im Herbst zur Abwechslung Wandern in der Heimat auf dem Plan. Dabei möchten Susanne Rothweiler und ihre bewährte Begleiterin Lore Junginger von Hüfingen aus loslaufen. Und fürs kommende Jahr wird schon eine Reise nach Namibia geplant. Dabei soll der eigene Geländewagen bis in den südwestlichen Zipfel Afrikas verschifft werden.