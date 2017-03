Hüfingen (hon). Nachdem die Chefstelle im Familien- und Freizeitbad Aquari in den vergangenen Jahren immer wieder neu besetzt werden musste und auch die jüngste Stellenausschreibung kein Ergebnis brachte, wird die Stadt die beliebte Einrichtung nicht mehr in Eigenregie betreiben. Bürgermeister Michael Kollmeier gab im Gemeinderat einen nicht-öffentlich gefassten Beschluss bekannt, wonach das Freiburger Unternehmen Bäder-Concept das Hallenbad in Zukunft betreuen wird. Bäder-Concept hatte das Blumberger Panoramabad betrieben, der Vertrag wurde nach einem Jahr nicht verlängert.